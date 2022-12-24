Наличный доллар в подорожал до 40,20 грн/долл.

Курс наличного доллара у "Приватбанка" вырос на 15 копеек - до 40,20 грн за доллар. Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне вырос на 10 копеек - до 42,20 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,70 грн/долл., евро - 41,20 грн/евро.

Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 40,40 грн, евро - 42,45 грн.

Видео дня

Ситуация с курсом валют в Украине

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

21 июля Нацбанк снизил официальный курс гривни на 25% до 36,57 грн/долл.

В проекте государственного бюджета на следующий год Кабмин предусмотрел средний курс гривни 42,2 грн/долл., а на конец 2023 года чиновники прогнозируют его на уровне 45,8 грн/долл.

Как сообщал УНИАН ранее, 24 декабря в Украине подорожала валюта. Гривня потеряла в цене и относительно доллара, и относительно евро.

Так, курс гривни в столичных обменниках снизился до 40,40 грн/долл, а курс гривни к евро сегодня составляет 42,45 грн/евро.

Вас также могут заинтересовать новости: