Гривня потеряла в цене и относительно доллара, и относительно евро.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня снизился на 5 копеек - до 40,40 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни также ослаб на 5 копеек и составляет 42,45 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,00 грн за долл., евро - 41,80 грн за евро.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

До полномасштабного вторжения России в Украину был плавающий курс гривни.

21 июля Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 25% до 36,57 грн/долл.

Что будет с курсом валют в Украине - прогнозы экспертов

По прогнозам экспертов, в ближайшие дни курс доллара в Украине существенно не изменится. В частности, по прогнозу финансового эксперта Алексея Козырева, наличный курс доллара будет колебаться от 39,30 до 40,80 гривен, а евро - от 39,90 до 43,00 гривен.

По прогнозам МВФ, инфляция в Украине постепенно уменьшится с 30% в конце 2022 года до 22,5% в конце 2023 года.

А в следующем году, по прогнозам экспертов, курс доллара в Украине в 2023 году будет более-менее стабильным, ведь объем международных резервов уже превысил довоенный уровень.

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