Курс доллара на карточные расчеты у "ПриватБанка" составляет 37,45 грн, евро - 40,98 грн.

Курс доллара к гривне у "Приватбанка" сегодня, 24 ноября, подешевел на 10 копеек – до 37,45 грн за доллар.

Курс евро в финучреждении сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 41,05 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,95 грн, евро - по курсу 40,00 грн за единицу иностранной валюты.

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Курс доллара на карточные расчеты у "Приватбанка" неизменен и составляет 37,45 грн. Курс евро при оплате картой сегодня также не менялся и составляет 40,98 грн.

Курс валют в Украине

Сегодня, 24 ноября, средний курс доллара в столичных валютных обменниках подешевел на 15 копеек и сегодня составляет 37,57 грн/долл. (продать доллар можно за 37,45 грн). Евро также подешевел – на 13 копеек до 40,87 грн/евро (курс продажи - 40,65 грн/евро).

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что в декабре на валютном рынке будут продолжаться тенденции ноября, и курсовой коридор прогнозируется в пределах 37-38 грн/долл. и 39-41 грн/евро.

В следующем году, согласно закону о государственный бюджет Украины на 2024 год, ожидается средний курс доллара в 40,7 грн за долл.

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