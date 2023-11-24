С приближением праздников население может продавать валюту, что скажется на курсе.

В декабре на валютном рынке будут продолжаться тенденции ноября, и курсовой коридор прогнозируется в пределах 37-38 грн/долл и 39-41 грн/евро.

Как рассказал в комментарии УНИАН начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, по всем признакам на межбанковском валютном рынке курсовые колебания будут находиться в границах 36-38 грн/$ и 39-41 грн/€, текущие колебания не превысят 0,2 грн, а спред (разница между курсами покупки и продажи) будет мизерной - до 0,1 грн.

"Что касается ситуации на наличном рынке, из-за приближения праздников мы предполагаем, что на наличном рынке предложение может вырасти на 10-15% (часть граждан, готовясь к празднованиям, может реализовать часть валютных накоплений), что скажется на курсе - межрыночная разница курсов может сократиться с 1-1,5% до 1-0,7%", - сказал банкир.

По его словам, декабрь может оказаться "римейком" ноября: курсовой коридор будет в пределах 37-38 грн/$ и 39-41 грн/€, разница между курсами покупки и продажи будет в амплитуде 0,3-0,5 грн, а текущие (ежедневные) курсовые изменения не превысят 0,5 грн.

Среди других факторов, влияющих на валютный рынок, остаются ситуация в экономике страны, экспортное развитие и объем макрофинансовой поддержки. Лесовой подчеркнул, что этот фактор уже "давит" на рынок, ведь в следующем году Украине потребуется более 40 млрд долл. для того, чтобы в сверхсложных условиях войны суметь сбалансировать бюджет.

"Таким образом, если не возникнут какие-то форс-мажорные обстоятельства, ситуация на валютном рынке будет оставаться вполне оптимистичной: курсовые изменения могут быть частыми, однако вполне очерченными и без "аритмии". Ни безумные взлеты, ни падения курсов рынка пока не угрожают", - резюмировал банкир.

Курс валют в Украине

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины сегодня, 24 ноября, снова остался на уровне предыдущего показателя – 37,80 грн за доллар в среднем. Курс евро по гривне сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 41,05 грн за евро.

В валютных обменниках сегодня подешевела валюта: доллар подешевел на 15 копеек до 37,57 грн/долл. (продать доллар можно за 37,45 грн), стоимость евро также снизилась – на 13 копеек до 40,87 грн/евро (курс продажи – 40,65 грн/евро).

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