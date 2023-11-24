Продать доллар можно в среднем по курсу 37,30 грн, евро – 40,45 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины сегодня, 24 ноября, снова остался на уровне предыдущего показателя – 37,80 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно среднем по среднему курсу 37,30 грн за доллар.

Курс евро к гривне сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 41,05 грн за евро. Продать евро можно в среднем по курсу 40,45 грн за евро.

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева подешевел на 15 копеек и сегодня составляет 37,57 грн/долл. (продать доллар можно за 37,45 грн). Евро также подешевел – на 13 копеек до 40,87 грн/евро (курс продажи - 40,65 грн/евро).

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Курс валют в Украине

Официальный курс НБУ на четверг, 23 ноября, установлено на уровне 36,01 грн/долл., то есть гривна укрепилась на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс гривни относительно евро на сегодня установлен на уровне 39,27 грн/евро, то есть гривна укрепилась на 7 копеек по сравнению со вчерашним курсом.

По прогнозу начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, на следующей неделе, с 27 ноября по 3 декабря, имеющиеся тренды валютного рынка не изменятся. На наличном рынке курсовые пределы допустимых колебаний будут в пределах предыдущих 2-3 недель: 37-38 грн/долл. и 39-41 грн / евро, а ежедневные изменения, как и спред (разница между курсами покупки и продажи) будут на уровне 0,3-0,5 грн.

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