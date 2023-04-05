Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,70 грн/долл.

Курс наличного доллара у "ПриватБанке" подешевел на 10 копеек - до 37,20 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро подешевел на 10 копеек - до 40,45 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,70 грн/долл., евро - 39,45 грн / евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 41,32 грн.

Война в Украине и ситуация с курсом

В мае 2022 года в Украине отменили ограничения на установление курса. В июле 2022 гола Нацбанк снизил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

2 апреля 2023 года Украина подписала Меморандум с Международным валютным фондом. Официальный Киев взял на себя обязанность отойти от экстренных мер, введенных из-за полномасштабного нападения Российской Федерации.

Киев обязался подготовить стратегию, которая поможет установить и оценить предпосылки для такого шага и принять политические меры, необходимые для поддержания этого перехода. Кроме того, Меморандум обязывает отказаться от эмиссии гривни для финансирования дефицита бюджета в текущем году.

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