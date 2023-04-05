Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 36,90 грн за долл.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня укрепился на 30 копеек - до 37,50 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни укрепился на 15 копеек – до 40,75 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 36,90 грн за долл., евро – 40,04 грн за евро.

Видео дня

Курс в условиях войны

До полномасштабного вторжения России в Украине был плавающий курс гривни.

В мае 2022 года Нацбанк Украины отменил ограничения на установление курса, хотя раньше соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

21 июля Национальный банк ослабил официальный курс гривни до 36,57 грн/долл.

4 апреля 2023 года Украина подписала Меморандум с Международным валютным фондом. Официальный Киев взял на себя обязанность отойти от экстренных мер, введенных из-за полномасштабного нападения Российской Федерации. Меморандум обязывает отказаться от эмиссии гривны для финансирования дефицита бюджета в текущем году.

До конца июня подготовят стратегию перехода к гибкому обменному курсу.

Вас также могут заинтересовать новости: