Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,50 грн за долл.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня остался на уровне предыдущего показателя – 38,00 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни также не изменился и составляет 41,50 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,50 грн за долл., евро – 40,75 грн за евро.

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Курс в условиях войны

До полномасштабного вторжения России в Украине был плавающий курс гривни.

В мае 2022 года в Украине отменили ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, хотя ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

По состоянию на 18 апреля 2023 года фиксированный курс доллара в Украине пока отменять не собираются. В НБУ заявили, что регулятор на данный момент не видит оснований для перехода к гибкому курсообразованию.

Финансовый аналитик Виталий Шапран прогнозирует, что курс доллара в Украине продолжит демонстрировать тенденцию к понижению. Шапран допустил, что курс на наличном рынке упадет до 36,6 грн/долл.

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