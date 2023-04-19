Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,38 грн/долл.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" подорожал на 8 копеек – до 37,88 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне остался на уровне предыдущего дня - 41,40 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,38 грн/долл., евро - 40,40 грн/евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 41,67 грн.

Война в Украине и ситуация с курсом

После российского вторжения в Украине отменили ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам.

В июле 2022 года регулятор снизил официальный курс гривни на 25%.

Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько прогнозирует, что курс доллара в Украине на наличном рынке на текущей неделе до 23 апреля будет колебаться в диапазоне 37,5 - 38,4 грн/долл.

Базовый сценарий Меморандума с МВФ предполагает, что средний курс доллара в 2023 году составит 40,7 грн за доллар. Согласно курсовым ожиданиям МВФ, по базовому сценарию к 2026 году курс доллара вырастет до 53,5 грн/долл.

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