Продать доллар можно в среднем по курсу 36,90 грн, евро – 40,00 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины сегодня, 6 декабря, подорожал на 6 копеек – до 37,45 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 36,90 грн за доллар.

Курс евро по гривне сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 40,65 грн за евро. Продать евро можно в среднем по курсу 40,00 грн за евро.

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева сегодня подорожал на 4 копейки и составляет 37,41 грн/долл. (продать доллар можно за 37,30 грн). Евро при этом снизился в цене на 6 копеек – до 40,55 грн/евро (курс продажи – 40,35 грн/евро).

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Курс валют в Украине

Национальный банк Украины на среду, 6 декабря, установил официальный курс доллара к гривне на уровне 36,66 грн/долл., то есть гривня ослабилась на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс НБУ относительно евро на среду установлен на уровне 39,65 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 6 копеек по сравнению со вчерашним курсом.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозировал, что на этой неделе ситуация на валютном рынке коренным образом не изменится: несмотря на несущественные, но ожидаемые частые смены курсов, общие курсовые тренды сохранятся.

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