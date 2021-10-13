В МВФ отметили, что события ясно показали, что это общая проблема и что пандемия не закончится нигде, пока она не закончится везде.

Пандемия коронавируса может привести к сокращению мирового ВВП еще на $5,3 трлн в следующие пять лет - плюс к тем потерям, которые уже ранее спрогнозировал МВФ.

Об этом заявила главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат.

"События ясно показали, что это общая проблема и что пандемия не закончится нигде, пока она не закончится везде. Если COVID-19 продолжит оказывать воздействие в среднесрочной перспективе, он может сократить мировой ВВП в общей сложности на $5,3 трлн за последующие пять лет по сравнению с нашим текущим прогнозом", - сказала главный экономист МВФ на пресс-конференции в Вашингтоне.

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В связи с этим она добавила, что мировое сообщество должно активизировать усилия по обеспечению равного доступа к вакцинам от коронавируса для каждой страны и лучших экономических перспектив для всех.

В настоящее время экономики во всем мире разделены на два лагеря: те, у кого есть доступ к вакцине, и те, у кого нет. Полностью вакцинировано менее 5% населения в развивающихся странах с низким уровнем дохода по сравнению с примерно 58% в наиболее богатых странах, передает marketwatch.com.

МВФ прогнозирует, что страны с формирующейся рыночной экономикой получат более широкий доступ к вакцинам в 2022 году, в то время как некоторым из беднейших стран придется подождать до 2023 года.

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Автор: Ирина Погорелая