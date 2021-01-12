В ведомстве отметили, что использование средств специального фонда госбюджета продлится в 2021 году.

По состоянию на 31 декабря 2020 года из Фонда борьбы с COVID-19 использовано 63,7 миллиарда гривень (89%) из предусмотренных 72 миллиарда гривень средств общего фонда, а из выделенных решениями правительства 6,4 миллиарда гривень средств специального фонда госбюджета - 2,8 миллиарда гривень (44%).

Читайте такжеУкраинцам объяснили, почему деньги из коронавирусного фонда были потрачены на дорогиОб этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

"На сферу здравоохранения использовано 19,4 миллиарда гривень (87%) из 22,4 миллиарда гривень выделенных средств по общему фонду государственного бюджета… На социальную защиту использовано 12,8 миллиарда гривень (73,5%) из 17,4 миллиарда гривень средств общего фонда госбюджета. На обеспечение правопорядка использовано 4,5 миллиарда гривень, или 100% предусмотренных средств", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на стимулирование экономики использовано 26,4 миллиарда гривень из 27 миллиардов гривень по общему фонду бюджета, или 98%. В частности, на строительство, реконструкцию и ремонт автодорог государственного значения - 25,7 миллиарда гривень (98%) из предусмотренных 26,2 миллиарда гривень.

Кроме того, за счет средств специального фонда госбюджета использовано 2,8 миллиарда гривень (55,5%) из выделенных 5 миллиардов гривень на оказание единовременной материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета их деятельности в результате усиления ограничительных мер. Также почти 1,4 миллиарда гривень предусмотрено на приобретение вакцины против COVID-19.

В Минфине отметили, что использование средств специального фонда госбюджета продлится в 2021 году.

Что этому предшествовало

В апреле 2020 года Верховная Рада приняла изменения в закон о госбюджете на 2020 год, согласно которым был создан спецфонд по борьбе с коронавирусом объемом 64,7 миллиарда гривень.

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Автор: УНИАН