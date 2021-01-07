Украина взялась за дороги: рекорды-2020 и планы на новый  год

В 2020 году украинские власти запустили проект строительства дорог и социальных объектов «Большая стройка». Явный акцент на дорожном строительстве позволил установить рекорды в этой сфере и сделал ее визитной карточкой новой власти. Планы на 2021 год еще более грандиозные и предусматривают рост количества отремонтированных дорог в полтора раза.

Прошедший год стал знаковым, но если в большинстве случаев исключительность имела негативный оттенок из-за пандемии коронавируса и мирового экономического кризиса, то сфера дорожного строительства может с уверенностью назвать минувший год лучшим в истории независимой Украины.

Основой для такого успеха стала запущенная в марте прошлого года программа по строительству дорог и объектов социальной инфраструктуры «Большая стройка». По инициативе президента Владимира Зеленского эта программа стала приоритетной для власти.

«Я хотел бы быть президентом, которого запомнят, как человека, после которого в Украине появились дороги. Я очень этого хочу, я собираюсь жить в Украине и после своей каденции и хочу ездить по дорогам, и чтобы люди видели, и мне не было стыдно», - заявил глава государства.

Это стало возможным благодаря значительному росту государственного финансирования работ в дорожной отрасли. В частности, в 2020 году более 92 миллиардов гривень были направлены на дороги, из которых доля госбюджета - более 73 миллиардов.

В итоге, в прошлом году было отремонтировано более 4 тысячи километров из 4,2 тысячи запланированных на этот год, что в пять раз превышает показатель предыдущего года и является абсолютным рекордом в истории независимой Украины.

Завершившийся год принес рекорды и в строительстве мостов: их в различных регионах страны было отремонтировано более восьми десятков.

В 2020 году Верховная Рада приняла несколько важных законопроектов, которые приближают нормативную базу отрасли к стандартам Евросоюза.

Вспоминая о развитии национального дорожного хозяйства в 2020 году, нельзя не упомянуть и о противоречивом решении властей оплатить часть этих работ из Фонда борьбы с COVID-19. Многие наши сограждане по итогам года, хотя и обратили внимание на активные темпы восстановления дорожного хозяйства в стране, но не согласились с идеей переброски средств с другого жизненно важного для общества направления.

Обновление региональных дорог

Отличительной чертой «Большой стройки» в 2020 году стала региональная составляющая. По словам главы Государственного агенства автомобильных дорог Украины («Укравтодор») Александра Кубракова, этот проект должен затронуть каждый регион, чтобы ни у кого не возникло ощущения обделенности.

«В этом году у нас нет ни одной области, где не было проектов «Большой стройки». У нас нет такого, как было, к примеру, в 2010-2013 годах, когда дороги делались только в Донецкой области. У нас нет такой ситуации, как в предыдущие три года, когда дороги делались почти исключительно в Винницкой области», - сказал Кубраков.

В 2020 году лидерами по количеству отремонтированных дорог государственного значения стали Закарпатская, Хмельницкая и Харьковская области, в каждой из которых было отремонтировано более 270 километров дорог.

Среди этих отремонтированных километров есть проекты, которые особенно ценны как для государства в целом, так и для регионов.

В частности, «Укравтодор» в 2020 году полностью обновил автотрассы Киев - Харьков - Довжанский, Мукачево - Рахов - Ивано-Франковск - Львов; дорогу КПВВ «Станица Луганская» - Севердонецк.

Это те автомагистрали, которые соединяют ключевые экономические центры страны, а также позволяют развивать транспортные коммуникации на Донбассе.

Кроме этого, агентство продолжило реализацию проектов строительства асфальтобетонных дорог Днепр-Решетиловка, Александровка-Николаев и окружную Житомира.

Под занавес года, в ноябре, «Укравтодор» открыл для проезда 66-километровый участок бетонной автодороги Александровка - Кропивницкий - Николаев в Николаевской области, а также сдал в эксплуатацию участки автодороги Днепр – Решетиловка в Полтавской области. Эти проекты приближаются к фазе полной готовности.

Одним из главных событий 2020 года стало возобновление строительства моста через Днепр в Запорожье, который, по словам президента Зеленского, является важным инфраструктурным проектом государства.

Для запуска этого долгостроя, который планировали завершить еще десяток лет назад, «Укравтодор» в марте подписал договор с турецкой компанией Onur, которая обещает достроить этот стратегический мост в 2021 году за 12 миллиардов гривень.

Планов громадье

Планы правительства и «Укравтодора» на наступивший 2021 год еще более грандиозные: отремонтировать или построить около 6,8 тысячи километров автодорог.

Одним из главных дорожных проектов 2021 года должно стать анонсированное строительство самой длинной автотрассы в стране, которая свяжет запад и восток Украины. Эта дорога пройдет из города Стрый во Львовской области до Покровска в Донецкой области.

«Мы хотим объединить запад и восток одной большой скоростной дорогой, которая называется М-30 Стрый - Изварино. Это будет самая длинная дорога в Украине - 1400 километров. Она будет идти со Стрыя, но доходить пока только до Покровска, потому что 200 километров этой дороги - на временно оккупированной части Луганской области», - охарактеризовал проект президент Зеленский.

Кроме этого, на этот год запланирован старт проекта строительства большой Киевской обходной дороги. Ожидается, что проект, который предполагает строительство нового моста через Днепр, будет завершен до 2025 года, а ориентировочная стоимость реализации составит 85 миллиардов гривень.

В 2021 году также продолжится активное обновления мостов. В частности, «Укравтодор» планирует отремонтировать 150 мостов, что почти в два раза больше, чем в прошлом году.

Кроме заявленного на 2021 год открытия моста в Запорожье, другим стратегическим проектом обещает стать еще один мост через Днепр – в городе Кременчуг (Полтавская область). «Укравтодор» рассчитывает завершить его строительство в ближайшие три года.

Законодательное сближение с Евросоюзом

В 2021 году нашей стране также необходимо продолжить сближение своего законодательства с правилами и нормами Евросоюза. Это позволит более активно развивать сферу дорожного строительства и повысит конкуренцию.

«В первом квартале должен быт принят закон о ценообразовании в строительстве дорог. Я надеюсь, что он будет принят, и в Украине будет такое ценообразование, как в европейских странах», - сказал глава общественной организации «Развитие инфраструктуры» Станислав Гвоздиков.

По мнению экспертов, из-за медленных реформ в отрасли Украина продолжает терять миллиарды гривень.

«Нам нужно работать в направление западных стандартов, которые позволят работать международным компаниям, в частности в сегменте международного контроля и мониторинга качества дорог», - считает директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк.

Эксперт также отметил важность ускорения внедрения системы паспортизации украинских дорог, что позволит улучшить долгосрочное управление циклами развития дорожного хозяйства, начиная от планирования строительства и завершая окончанием срока эксплуатации дорог.

Концессионные дороги

Важным событием наступившего года должен стать запуск в Украине первых экспериментальных проектов концессии автомобильных дорог.

Министерство инфраструктуры под занавес года назвало первые шесть дорог общей протяженностью 1,5 тысячи километров, которые были отобраны для реализации пилотных проектов. Это Харьков - Днепр - Запорожье, Борисполь – Полтава, Херсон – Николаев, Киев - Житомир – Ривне, Ягодин - Ковель - Луцк и Днепр - Кривой Рог - Николаев.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий считает, что концессия дорог должна принести пользу простым украинцам.

«Первые шесть пилотов отбирались таким образом, чтобы достичь максимального экономического эффекта от вложенных средств, и чтобы как можно больше украинцев почувствовали улучшение дорожной инфраструктуры. Ведь эти автодороги соединяют 10 областей Украины, где проживает более 12 миллионов жителей», - сказал министр.

Планы сдачи дорог в концессию закономерно вызывают вопросы о введении платы за проезд. Тем более, что Кабинет министров в декабре утвердил максимальный размер разовой платы за проезд по автомобильным дорогам общего значения, построенным на условиях концессии.

Хотя в «Укравтодоре» уверяют, что дороги, построенные в рамках программы «Большая стройка», всегда будут бесплатными, все же сложно представить, чтобы концессионер смог вернуть свои инвестиции иным путем, кроме как введением платы за проезд.

Впрочем, многие эксперты считают приход в Украину практики сдачи автомобильных дорог в концессию позитивным явлением.

«Насколько мне известно, участие в этих проектах будут принимать международные финансовые организации, что является неким критерием для прозрачности, так и для привлечения ведущих компаний для того, чтобы тендер действительно имел высокую конкуренцию», - сказал директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк.

Наступивший год обещает дать стране новое качество автомобильных дорог. Увеличение объемов финансирования гарантирует новые рекорды.

«Наша задача построить все государственные дороги, которые объединят нашу страну, которые будут витриной нашей европейской страны. А это - 25 тысяч приоритетных дорог», - пообещал Владимир Зеленский.

Дорожная отрасль – одна из немногих, которая в условиях коронакризиса смотрит в будущее с оптимизмом, и одна из тех, которая может существенно помочь всей экономике страны пережить эти сложные времена.

Павел Степанец

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