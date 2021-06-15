Качка отметил, что белорусская сторона пыталась смешивать экономику с политикой.

Некоторые экономические ограничения в адрес Украины со стороны Беларуси могут быть достаточно болезненными, считает замминистра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка.

Об этом он сказал "РБК-Украина". Чиновник уточнил, что в Беларусь идет около 20% украинского экспорта кондитерских изделий и около трети экспортного пива.

Он также прокомментировал недавнюю панику из-за якобы остановки поставки бензина А-95.

"Нам надо было оценить, с чем мы имеем дело: это политика, экономика или технологические процессы. История с бензином - это были технологические процессы", - сказал Качка.

Эксперт отметил, что с белорусской стороны наблюдались попытки разыграть данную ситуацию в контексте политики.

Читайте такжеНа пороге торговой войны с Беларусью: время искать альтернативуВ свою очередь украинский бизнес, зависимый от импорта из Беларуси, активно просчитывает план Б, на случай если вдруг эти поставки прекратятся, отметил Качка.

Санкции против Беларуси после скандала с самолетом Ryanair

После принудительной посадки самолета и задержания в аэропорту Минска журналиста Романа Протасевича Украина 26 мая закрыла авиасообщение с Беларусью.

Ограничения на полеты в белорусском воздушном пространстве также ввели в Евросоюзе.

Позже до октября 2021 года Украина запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси.

Белорусская нефтяная компания (БНК) не подтвердила номинации на поставки в Украину бензина А-95 на июнь. При этом бензин марки А-92 будет поставлен в полном объеме. Причины такого решения белорусской стороны пока неизвестны.

Эксперты заявили, что прекращение поставок бензина из Беларуси в ответ на украинские санкции приведет к дефициту и росту цен.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован