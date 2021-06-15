Некоторые экономические ограничения в адрес Украины со стороны Беларуси могут быть достаточно болезненными, считает замминистра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка.
Об этом он сказал "РБК-Украина". Чиновник уточнил, что в Беларусь идет около 20% украинского экспорта кондитерских изделий и около трети экспортного пива.
Он также прокомментировал недавнюю панику из-за якобы остановки поставки бензина А-95.
"Нам надо было оценить, с чем мы имеем дело: это политика, экономика или технологические процессы. История с бензином - это были технологические процессы", - сказал Качка.
Эксперт отметил, что с белорусской стороны наблюдались попытки разыграть данную ситуацию в контексте политики.
Читайте такжеНа пороге торговой войны с Беларусью: время искать альтернативуВ свою очередь украинский бизнес, зависимый от импорта из Беларуси, активно просчитывает план Б, на случай если вдруг эти поставки прекратятся, отметил Качка.
Санкции против Беларуси после скандала с самолетом Ryanair
- После принудительной посадки самолета и задержания в аэропорту Минска журналиста Романа Протасевича Украина 26 мая закрыла авиасообщение с Беларусью.
- Ограничения на полеты в белорусском воздушном пространстве также ввели в Евросоюзе.
- Позже до октября 2021 года Украина запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси.
- Белорусская нефтяная компания (БНК) не подтвердила номинации на поставки в Украину бензина А-95 на июнь. При этом бензин марки А-92 будет поставлен в полном объеме. Причины такого решения белорусской стороны пока неизвестны.
- Эксперты заявили, что прекращение поставок бензина из Беларуси в ответ на украинские санкции приведет к дефициту и росту цен.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram