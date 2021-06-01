Министерство разрабатывает законопроект "О минимальных запасах нефти и нефтепродуктов".

Украина способна самостоятельно обеспечить себя необходимым объемом нефтепродуктов в случае сокращения поставок топлива из Беларуси.

Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики, об этом шла речь 31 мая на совещании с представителями Минэкономики, «Укрзализныци», Администрации морских портов (АМПУ), производителями и трейдерами нефтепродуктов и сжиженного газа, а также профильными ассоциациями.

Читайте такжеВ июне Украина получит из Беларуси в пять раз меньше месячной нормы бензина

«В ходе совещания производители заверили, что имеют достаточный потенциал для наращивания производства нефтепродуктов, производственным мощностям понадобится около 10 дней для выхода на необходимые объемы», - сказано в сообщении.

Представители «Укрзализныци» и АМПУ, в свою очередь, подтвердили готовность к увеличению объемов перевозок и перевалки ресурсов в случае необходимости.

«Мы держим руку на пульсе. Любая прогнозируемая ситуация по ограничению импорта не должна привести к кризисным явлениям на рынке. Наши производители готовы увеличивать производство. Минэнерго также готово быстро реагировать, чтобы не оставить стратегические предприятия и потребителей без нефтепродуктов. В то же время, если не возникнет кризисных явлений, рынок способен самостоятельно урегулировать вопрос диверсификации импорта и маршрутов поставок нефтепродуктов», - цитирует пресс-служба заместителя министра энергетики Максима Немчинова.

По информации пресс-службы, отдельным направлением для уменьшения зависимости от импортных поставок нефтепродуктов является формирование резервов нефти и нефтепродуктов.

В настоящее время Минэнерго вместе с Госрезервом и другими центральными органами исполнительной власти при участии специалистов Энергетического сообщества разрабатывают законопроект «О минимальных запасах нефти и нефтепродуктов».

Санкции против Беларуси после скандала с самолетом Ryanair

После принудительной посадки самолета и задержания в аэропорту Минска журналиста Романа Протасевича Украина 26 мая закрыла авиасообщение с Беларусью.

Ограничения на полеты в белорусском воздушном пространстве также ввели в Евросоюзе.

Позже до октября 2021 года Украина запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси.

Белорусская нефтяная компания (БНК) не подтвердила номинации на поставки в Украину бензина А-95 на июнь. При этом бензин марки А-92 будет поставлен в полном объеме. Причины такого решения белорусской стороны пока неизвестны.

Эксперты заявили, что прекращение поставок бензина из Беларуси в ответ на украинские санкции приведет к дефициту и росту цен.

28 мая 2021 года в Минэкономики прокомментировали остановку поставок бензина из Беларуси.

28 мая 2021 года в Беларуси опровергли заявление об остановке поставок бензина А-95 в Украину.

31 мая 2021 года стало известно о том, что в июне Украина получит из Беларуси в пять раз меньше месячной нормы бензина.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анна Бредихина