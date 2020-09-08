Ко Дню знаний 27 детских домов семейного типа, 30 приемных семей и 3 патронатные семьи получат от столичной власти дополнительную материальную помощь.
Как сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда, подписано соответствующее распоряжение № 1362.
«Это городская инициатива поддержки семейных форм воспитания, и аналогов в других городах Украины ей нет. Сегодня в Киеве около 250 детей воспитываются в семейных формах воспитания или приближенных к ним, и город продолжает их пропагандировать. Выплаты ко Дню знаний уже стали традиционными и призваны популяризировать семейные формы воспитания. Такие выплаты происходят ежеквартально и существенно помогают поддерживать детские дома семейного типа, приемные семьи, патронатные семьи», - отметила Марина Хонда.
Согласно распоряжению, материальная помощь будет выплачена:
в размере 7000 грн
- патронатным воспитателям, которые воспитывают от 1 до 3 детей, оставленных без попечения родителей, детей-сирот и/или детей, лишенных родительской опеки;
- приемным родителям, воспитывающим от 1 до 3 детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, лиц из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;
в размере 14000 грн
- родителям-воспитателям, приемным родителям, воспитывающим от 4 до 6 детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, лиц из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;
в размере 19000 грн
- родителям-воспитателям, которые воспитывают 7 и более детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, лиц из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.
Выплаты происходят за счет средств городской целевой программы «Забота. Навстречу киевлянам» на счета держателей электронной карты «Муниципальная карта «Карточка киевлянина».
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