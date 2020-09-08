Ко Дню знаний 27 детских домов семейного типа, 30 приемных семей и 3 патронатные семьи получат от столичной власти дополнительную материальную помощь.

Как сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда, подписано соответствующее распоряжение № 1362.

«Это городская инициатива поддержки семейных форм воспитания, и аналогов в других городах Украины ей нет. Сегодня в Киеве около 250 детей воспитываются в семейных формах воспитания или приближенных к ним, и город продолжает их пропагандировать. Выплаты ко Дню знаний уже стали традиционными и призваны популяризировать семейные формы воспитания. Такие выплаты происходят ежеквартально и существенно помогают поддерживать детские дома семейного типа, приемные семьи, патронатные семьи», - отметила Марина Хонда.