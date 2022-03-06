Премьер отметил, что эти две страны нарушили свои обязательства и направили свою политику на войну.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль подписал обращение к странам G7 о прекращении членства России и Беларуси в Международном валютном фонде и всех организациях Всемирного банка.

Об этом глава правительства сообщил в Telegram.

"Только что подписал официальное обращение к США, Канаде, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Японии о прекращении членства России и Беларуси в Международном валютном фонде и всех организациях Всемирного банка. Эти две страны нарушили свои обязательства и направили свою политику на войну", - написал Шмигаль.

Он отметил, что в письме приводятся четкие аргументы и ссылки на многочисленные статьи Соглашения с МВФ и устава Международного банка реконструкции и развития, которые были отвергнуты Россией и Беларусью.

"Ни одно действие так не противоречит обязательству поддерживать стабильность и упорядоченные экономические условия, как война. Именно поэтому МВФ предоставляет странам-членам право обеспечить надлежащий ответ на ситуацию и защитить свой мандат. Просим поддержки стран Группы Семи в начале и реализации процедуры по приостановке операций МВФ и Группы Всемирного банка с Россией и Беларусью и прекращения их членства в этих организациях", - написал премьер.

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