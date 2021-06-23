"Большая приватизация" в Украине стартует впервые с 2005 года.

Приватизационный аукцион по АО "Объединенная горно-химическая компания", который является первым объектом кампании "ольшой приватизации", состоится 31 августа этого года. Фонд госимущества восстановил контроль государства над объектом, нормализовал финансовое и материально-техническое состояние предприятия, а также обеспечил прозрачный доступ инвесторов к информации об имеющихся залежах.

Об этом говорится в материале издания "НВ Украина".

"В 2020 году Фонд госимущества сменил менеджмент предприятия, чтобы не допустить дальнейшего вымывания средств из ОГХК и обезопасить компанию от влияния олигархов. Моя принципиальная позиция - эпоха олигархата подходит к концу, коррупционные схемы должны быть уничтожены, а на предприятие должен прийти честный инвестор", — заявил председатель Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко.

Начальная стартовая цена АО "ОГХК" была на 1,6 млрд ниже, но выросла благодаря смене менеджмента, улучшению финансовых показателей и увеличению балансовых запасов ископаемых. Стартовая цена предприятия составит 3,7 млрд гривень, а интерес к участию в аукционе выразили 13 международных компаний.

Благодаря диверсификации контрактов ОГХК значительно нарастила клиентскую базу. Существенно выросла доля конечных потребителей в клиентском портфеле. По мнению врио правления АО "Объединенная горно-химическая компания" Артура Сомова, это стабилизирует ценовую политику и минимизирует риски попадания продукции на санкционные территории.

"Именно диверсификация поставок является одним из главных факторов, благодаря которым в прошлом году "Объединенная горно-химическая компания" существенно улучшила финансовые показатели. Если в 2019 году чистая прибыль АО "ОГХК" составила около 100 млн грн, то в 2020 году предприятие заработало почти 350 млн грн", — считает Сомов.

Аукционная комиссия в составе представителей Кабинета министров и Фонда госимущества приняла все необходимые документы для проведения приватизационного аукциона. Комиссия также определила перечень финансовых, социальных и экологических условий приватизации ОГХК.

АО "Объединенная горно-химическая компания" является лидером в Европе, а также входит в перечень топ-10 мировых гигантов по добыче титановых и цирконовых руд. Предприятие производит более 350 тыс. тонн концентратов, экспортируемых в 35 стран.

Кампания "большой приватизации" охватывает объекты государственной собственности, стартовая цена которых на аукционе превышает 250 млн гривен. Планируется, что в этом году также будут реализованы ПКМЗ (бывший завод "Большевик") и "Президент-Отель".

"Большая приватизация" в Украине стартует впервые с 2005 года.

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Автор: Иван Бойко