Ожидается, что решение будет принято ночью.

Послы Европейского союза согласовали решение об отключении семи российских банков от международной межбанковской системы SWIFT.

Как сообщает Bloomberg, отключить от SWIFT планируют банки: "ВТБ", "Банк России", "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Совкомбанк" и ВЭБ.РФ".

Меры приняты в ответ на вторжение российских войск в Украину.

Ожидается, что решение будет принято ночью.

Вместе с тем "Сбербанк" и "Газпромбанк" не попали под ограничения.

При этом сообщается, что представители некоторых стран, в частности Польши, прилагали усилия, чтобы от системы SWIFT было отключено больше российских банков.

Список банков может измениться к тому времени, как решение официально вступит в силу.

Как сообщал УНИАН, в Европейском Союзе на прошлой неделе предварительно одобрили решение об отключении определенного количества российских банков от SWIFT. Это решение поддержали также США, Япония и Канада.

Сегодня, 1 марта, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вскоре все российские банки отключат от SWIFT.

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