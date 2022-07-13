Пока есть угроза остановки газа, евро может дальше снижаться.

12 июля евро впервые с осени 2002 года достиг паритета с долларом, то есть стоил ровно $1. В этом году европейская валюта потеряла около 12% своей цены по отношению к доллару.

Об этом пишет Forbes. В то же время индекс доллара США вырос на 16% в годовом исчислении по отношению к корзине иностранных валют.

Евровалюта теряет свои позиции на фоне прогнозов по развертыванию экономического кризиса в Европейском регионе. Эти опасения усилились в последнее время из-за решения России остановить транспортировку газа через "Северный поток-1" на 10 дней для сезонного ремонта.

Европейские правительства не исключают, что Москва остановит поставку газа вовсе, в ответ на поддержку Украины и санкции от ЕС. В свою очередь, это может привести к сильному скачку цен на энергоносители, которые в Европе уже выросли на 380% по сравнению с прошлым годом.

В то же время, позиции доллара усиливает решение Федеральной резервной системы США, пытающейся обуздать рекордную инфляцию, повысить ставки с 0,25-0,50% до 1,75%. Следующее заседание ФРС состоится в конце июля и Fitch ожидает, что американский регулятор повысит ставки еще на 75 базисных пунктов. Тогда как Европейский центробанк еще не повышал процентные ставки, которые находятся на уровне 0%.

Еще один катализатор девальвации евро – негативные ожидания европейских предпринимателей и неблагоприятные прогнозы на следующие шесть месяцев. Так, индекс уверенности немецких предприятий ZEW резко снизился в июле до 10-летнего минимума. В июне этот показатель был вдвое выше.

Европейские бизнесмены опасаются, что из-за остановки поставок газа будут вынуждены сокращать или даже прекратить свою деятельность. Пока есть угроза остановки газа, евро может дальше снижаться.

Не исключено, что из-за углубления экономических проблем еврозоны евро упадет до $0,95, считает финансовый аналитик ICU Михаил Демкив. Консенсус-прогноз Bloomberg на конец года остается на уровне $1,05/€. Впрочем, возможно его пересмотрят, отмечает Демкив.

Сильный доллар по сравнению с евро не выгоден для США. "Это может привести к сокращению конкурентоспособности американской экономики по сравнению с европейской", – говорит руководитель аналитического отдела инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий.

Как сообщал УНИАН, курс евро к доллару находится на минимуме за 20 лет. На прошлой неделе евро упал на 3,2% относительно доллара, поскольку инвесторы опасаются, что энергетический кризис, вызванный неопределенностью поставок газа из России, может склонить континент к рецессии.

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