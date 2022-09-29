Президент Всемирного банка ДэвидМалпасс заявил, что вероятность рецессии в Европе растет

Высокая инфляция и низкий рост экономики может затянуться на годы. Причинами стали война в Украине и отказ от российских энергоресурсов, что может занять время

Об этом сообщает Reuters.

По словам президента Всемирного банка Дэвида Малпасса, вероятность рецессии в Европе растет, объем производства в США сократился, а в Китае рецессия резко замедляется, что в дальнейшем повлечет серьезные последствия для экономики развивающихся стран. При этом он указал, что для преодоления "идеального шторма" повышения процентных ставок, высокой инфляции и замедления роста экономики требует новых макро- и микроэкономических подходов.

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Малпасс отметил, что прогресса в сокращении бедности замедлились к 2015 году, то есть до пандемии COVID-19, которая привела к тому, что еще 70 миллионов человек оказались в крайней нищете.

"Развивающийся мир сталкивается с чрезвычайно сложными краткосрочными перспективами, обусловленными резко возросшими ценами на удобрения и энергоносители, ростом процентных ставок и кредитных спредов, обесцениванием валюты и оттоком капитала", - рассказал президент Всемирного банка.

Кроме того, он предупредил об опасности, что резкое замедление глобального роста перерастет в глобальную рецессию. Он призвал страны искать способы снижения инфляции, в том числе за счет повышения бюджетной эффективности, чтобы в большей степени направлять расходы на бедные и уязвимые слои населения.

Война в Украине и ее влияние на экономику - что известно

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

В апреле Всемирный банк сократил свой прогноз глобального экономического роста на текущий год почти на целый процентный пункт до 3,2% с 4,1% из-за последствий вторжения России в Украину.

26 мая президент Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил о том, что война в Украине может спровоцировать глобальную рецессию.

2 июля специалисты JPMorgan сообщили, что ожидают роста ВВП на уровне 1% в годовом выражении против 2,5% в прошлом прогнозе.

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