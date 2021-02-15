Кабмин существенно расширил критерии для заемщиков.

Кабинет министров упростил доступ к программе льготного ипотечного кредитования под 7%, существенно расширив критерии для заемщиков, сообщается на сайте правительства.

Согласно сообщению, постановлением правительства предусмотрено исключение определения категорий лиц, которые могут быть заемщиками.

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Теперь, чтобы стать участником программы «Доступная ипотека» под 7%, не обязательно состоять на квартирном учете, быть молодой семьей, внутренне перемещенным лицом, научно-педагогическим работником, медиком или работником бюджетной сферы.

Также отменено требование непревышения обеспечения жильем на уровне 13,65 кв. метра на одного члена семьи или проживания в общежитии жителями аварийных и ветхих домов. Также постановлением внесены ряд технических правок, предложенных банковским сообществом.

Удешевление ипотечных кредитов в Украине

12 июня 2020 года Национальный банк Украины продолжил цикл смягчения монетарной политики и снизил учетную ставку до исторического минимума в 6% годовых.

Чистая прибыль украинских банков за январь-май 2020 года выросла на 23,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 28,964 млрд грн.

24 июня 2020 года заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова прогнозировала рекордно низкие ставки по кредитам к концу года.

По данным НБУ, объемы ипотечного кредитования в Украине по итогам 9 месяцев 2020 года выросли на 16%, до 2,3 млрд грн, из-за повышения среднего размера кредита.

В Украине средние ставки по гривневым кредитам для компаний в третьем квартале 2020 года сократились на 1 п.п. и составили 9,6% годовых, а по кредитам физлицам — сократились на 1,9 п.п., до 30,9% годовых.

27 января Кабинет министров утвердил постановление об удешевлении стоимости ипотечных кредитов. Постановление предусматривает, что Фонд развития предпринимательства осуществляет компенсацию процентной ставки до уровня 7% годовых по ипотечным кредитам, предоставляемым заемщикам на приобретение жилья, с целью удешевления их стоимости. Компенсацию процентов Фонд предоставляет заемщикам, которые получили ипотеку в национальной валюте в уполномоченном банке.

Воспользоваться этой компенсацией смогут как граждане Украины, которые желают приобрести квартиру, так и те, кто хочет построить дом самостоятельно. В ипотеку нельзя будет купить жилье, построенное до 2015 года.

4 февраля 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о том, что проект по снижению ставок по ипотечному кредитованию до 7% годовых будет запущен с 1 марта.

11 февраля 2021 года в Минфине раскрыли подробности ипотеки под 7%.

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Автор: Игорь Орел