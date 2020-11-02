Председатель парламента надеется, что профильный комитет как можно скорее рассмотрит вопрос бюджета.

В четверг, 5 ноября, в Верховной Раде запланировано рассмотрение законопроекта о государственном бюджете на 2021 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР Дмитрий Разумков сказал на заседании Согласительного совета.

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"На этой неделе, насколько я понимаю, на четверг мы планируем рассмотрение бюджета", - сказал Разумков.

По его словам, сегодня профильный комитет должен "как можно скорее рассмотреть этот вопрос".

Председатель ВР выразил уверенность, что комитет "более чем серьезно отнесется к этому вопросу, и ответственно будут относиться при принятии решения все депутатские фракции и группы и каждый из народных депутатов".

Как сказал Разумков, на этой неделе также планируется рассмотрение законопроектов, касающихся судейской реформы, рассмотрение законопроекта об «инвестнянях», а также вопросов антикоррупционной стратегии.

Кроме того Разумков сообщил, что к нему с письмом обратился министр здравоохранения Максим Степанов с просьбой на этой неделе рассмотреть законопроект №3891, которым предусмотрено ужесточение ответственности за неношение масок. Он отметил, что хотел бы услышать точку зрения профильных комитетов по этому вопросу.

Ключевые цифры госбюджета-2021

Ключевые цифры бюджета на следующий год выглядят следующим образом:

рост ВВП + 4,6%;

средний курс - 29,1 грн/долл;

доходы госбюджета - почти 1,1 трлн грн;

расходы госбюджета - 1,3 трлн грн;

дефицит бюджета - 270 млрд грн.

Хронология событий

14 сентября 2020 года Кабмин утвердил проект госбюджета на следующий год.

18 сентября 2020 года Кабмин представил в парламенте проект госбюджета на 2021 год.

Заместитель председателя фракции «Голос» Железняк сообщил, что к проекту закона о государственном бюджете Украины на 2021 год депутаты подали свыше 2,4 тыс. поправок.

16 октября 2020 года заседание Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета, на котором должны были утвердить поправки к проекту государственного бюджета на 2021 год было отменено.

29 октября 2020 года первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк сообщил о том, что рассмотрение в первом чтении проекта госбюджета-2021 предварительно запланировано в парламенте на 5 ноября.

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Автор: Надя Пришляк