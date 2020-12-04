ФОПы приняли за нардепа обычного прохожего.

В правительственном квартале в Киеве, где проходит акция за отмену кассовых аппаратов, произошли стычки с полицией.

Как сообщает Telegram-канал " Киев сейчас", ФОПы приняли за нардепа обычного прохожего. Набросились на него, но полиция их оттеснила.

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Внедрение кассовых аппаратов для ФЛП

1 декабря Верховная Рада в ходе заседания приняла закон, предусматривающий отсрочку использования кассовых аппаратов предпринимателями на упрощенной системе налогообложения до 1 января 2022 года.

Внедрение в Украине программных регистраторов расчетных операций (РРО) должно происходить в три этапа. Первый этап стартовал 1 августа, и он предусматривал добровольную установку приложения РРО в 2020 году.

Второй этап должен начаться 1 января 2021 года, когда сфера использования PPO будет расширена на критические, так называемые рискованные сферы бизнеса. Это касается только текстильных товаров, что были в использовании, гостиничного, ресторанного бизнеса, торговли через интернет. Это сферы бизнеса, которые несут наибольшие риски сокрытия операций.

Третий этап с 1 апреля 2021 года предусматривал внедрение РРО для всех физлиц-предпринимателей второй и третьей группы.

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Автор: Андрей Василюк