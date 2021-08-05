Надбавку в размере 2 тысяч гривен получат те военные пенсионеры, которым пенсия была назначена до 1 марта 2018 года.

В августе 2021 года в Украине запланировано повышение пенсий военным.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

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Как отметили в Минсоцполитики, более 400 тысяч военных пенсионеров получат надбавки за июль. Их выплаты вырастут на 45%.

Дополнительные выплаты они должны были получить с 1 июля, однако перерасчет перенесли на месяц.

Надбавку в размере 2 тысяч гривен получат те военные пенсионеры, которым пенсия была назначена до 1 марта 2018 года.

Индексация пенсий в Украине:

Ранее в Минсоцполитики заявили, что в июле 2021 года будет проведена индексация пенсий для 1 млн пенсионеров, которым пенсии были назначены в 2018-2020 годах, а также для получающих пенсию в минимальном размере.

Пенсионный фонд Украины в июне провел перерасчет пенсий работающим пенсионерам – повышение получили более 300 тыс. украинцев. Перерасчет проведен с 1 апреля после получения данных из Государственной налоговой службы о суммах начисленных и уплаченных страховых взносов за 1-й квартал 2021 года.

С 1 июля будет установлена доплата в размере 100 грн для получателей пенсий, назначенных по 31 декабря 2020 года согласно закону №1058, которые не пересчитывались в 2021 году в связи с повышением прожиточного минимума или минимальной заработной платы, а также не индексировались на коэффициент 1,11.

С 1 октября 2021 года предусмотрены гарантии для пенсионеров 75+ - лицам в возрасте от 75 до 80 лет будут установлены выплаты в размере до 400 грн. Также минимальный размер пенсии с этой даты будет установлен на уровне 2500 грн.

С 1 декабря 2021 года в связи с очередным повышением прожиточного минимума ожидается увеличение минимальной пенсии по возрасту, доплаты за стаж сверх нормы и связанных с прожиточным минимумом доплат, надбавок и повышений.

Кроме того, с 1 декабря в Украине предусмотрено очередное повышение минимальной заработной платы с 6000 до 6500 грн, что повлечет за собой увеличение минимальной пенсии до 2600 грн для пенсионеров старше 65 лет.

Госбюджет-2021 и пенсии: что необходимо знать

15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год.

В этот же день, 15 декабря 2020 года, министр финансов Сергей Марченко, комментируя вопрос одного из депутатов о сокращении расходов Пенсионного фонда на 8 млрд грн при подготовке ко второму чтению проекта госбюджета на 2021 год, заявил, что в бюджете-2021 достаточно средств для выплаты пенсий.

Планировалось, что индексацию пенсий на 11% проведут с 1 марта. В апреле запланирован автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров с учетом размера зарплаты и стажа.

Начиная с 1 января 2021 года в Украине начали повышать пенсии отдельным категориям пенсионеров. В частности пенсии выросли на 300 грн - до 2400 грн, повышение касается тех, кому больше 65 лет и чей стаж составляет 30 лет - для женщин и 35 лет - для мужчин. Повышение связано с ростом минимальной зарплаты в Украине, которую второй раз повысят с 1 декабря 2021 — соответственно, тогда пенсии указанной категории пенсионеров вырастут еще раз, с 2400 до 2600 грн.

27 января Кабинет министров утвердил законопроект об индексации пенсий для всех пенсионеров с 2022 года, который будет передан на рассмотрение в Верховную Раду.

17 февраля 2021 года Кабинет министров в ходе заседания утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2021 год.

Кроме этого, в 2021 году в Украине дважды повысят минимальную пенсию (в целом на 9,3%) — соответственно росту прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

С 1 марта 2021 года в Украине проведена плановая индексация пенсий, которая составит примерно 11%. Кроме того, украинцы в возрасте от 80 лет начали получать ежемесячную доплату в размере 500 гривен (если их пенсия не достигает размера средней заработной платы в Украине, которая учитывается для начисления пенсий).

С 1 апреля 2021 в Украине был запланирован перерасчет выплат пенсий работающим пенсионерам с учетом стажа (или стажа и заработка), приобретенных после 1 марта 2019 года.

Автор: Елена Коваленко