Курс гривни к евро установлен на уровне 32,11 грн/евро.

Национальный банк Украины на пятницу, 21 января, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 28,32 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 32,11 грн/евро, то есть гривня укрепилась также на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 28,34/28,36 грн/долл., к евро - на уровне 32,13/32,15 грн/евро.

Курс на 20 января:

Национальный банк Украины на четверг, 20 января, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 28,40 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Прогноз на январь:

Эксперты прогнозировали, что в январе 2022 года гривня может ослабнуть до уровня 28,2 - 28,3 грн/долл.

По прогнозу старшего финансового аналитика группы ICU Тараса Котовича, курс доллара в конце января будет колебаться в диапазоне 28-28,5 грн/доллар