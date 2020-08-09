Эксперт о росте безработицы: сейчас надо прикладывать максимум усилий, чтобы найти "свою идеальную работу"

При этом эксперт выразила надежду, что уровень безработицы в Украине будет уменьшаться, поскольку украинцы возвращаются к более привычной жизни.

В Украине за время карантина количество только официально зарегистрированных безработных выросло на 50%, а количество вакансий резко сократилось.

Об этом рассказала в эфире телеканала "Украина 24" эксперт по трудоустройству Валентина Бардадым.

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"В начале и во время карантина количество безработных выросло на около 400 000 человек. Это только те люди, которые официально имели место работы и смогли зарегистрироваться в центре занятости. Имеем такую статистику. Это где-то на 50% больше, чем в начале года или в прошлом году ", - сообщила она.

Бардадым выразила надежду, что эта цифра будет уменьшаться, поскольку украинцы возвращаются к более привычной жизни, чем в начале этого года.

"Насчет рынка труда, который сейчас есть в Украине, это не он только изменился, а и бизнес сам изменился во время карантина. Уменьшилось количество вакансий на 60%, опубликованных на job-сайтах в Украине. Но число соискателей (работы - ред.) увеличилось. Соискателям надо прикладывать максимально усилий, чтобы найти свою идеальную работу ", - добавила эксперт.

Как сообщал УНИАН, в начале августа в правительстве заявили, что количество новых зарегистрированных безработных украинский в июле продолжило сокращаться и составило 68 тыс. человек, что на 7 тыс. человек меньше, чем месяцем ранее.

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