"Укрметаллургпром" обратился к парламенту с просьбой разблокировать продажи лома АО "Укрзализныця".

Еще в сентябре прошлого года "Укрзализныця" прекратила реализовывать лом через аукционы "Прозорро". И до сих пор не возобновила продажи - хотя еще в феврале глава УЗ Евгений Лященко уверял, что его компания возобновит поставки металлолома на внутренний рынок в объеме 20 тыс. тонн ежемесячно уже со второй половины марта 2024 года.

На сегодня, учитывая возможности АО "Укрзализныця" по отгрузке металлолома, можно говорить о весьма вероятном срыве годового плана реализации металлолома этой компанией. Поэтому ОП "Укрметаллургпром" обратился в Верховную Раду с просьбой разблокировать продажи металлолома АО "Укрзализныця". Об этом говорится в письме в адрес заместителя председателя Комитета по вопросам экономической политики Дмитрия Кисилевского.

В частности, в "Укрметаллургпроме" отметили, что это стратегическое и дефицитное для украинских металлургов сырье АО "Укрзализныця" прекратила реализовывать и поставлять на внутренний рынок Украины еще с сентября прошлого, 2023 года, и это крайне негативно сказалось на деятельности всей металлургической отрасли Украины.

Видео дня

"Основная мотивация остановки этого процесса - внесение изменений и дополнений в некоторые подзаконные акты. Однако нет никаких веских оснований, которые бы делали невозможным реализацию металлолома с предприятий АО "Укрзализныця", при условии соблюдения соответствующих процедур организационного характера", - подчеркивается в письме.

В "Укрметаллургпроме" отметили: реализация металлолома "Укрзализныцей" необходима самой компании, поскольку обеспечивает УЗ значительные финансовые поступления, и нужна металлургической отрасли Украины, поскольку предприятия могут недополучить значительный объем стратегического сырья, что приведет к срыву производственных программ и, как следствие, к значительным потерям государственного бюджета Украины.

Напомним, в течение 2023 года "Укрзализныця" провела более 100 электронных аукционов по продаже металлолома. Только от реализации лома черных и цветных металлов компания получила более 535 млн грн дополнительных доходов. Таким образом, по состоянию на сейчас компания недополучила почти 300 миллионов гривень.

Но с сентября "Укрзализныця" перестала выставлять на продажу свой металлолом на аукционы "Прозорро". Продажи прекратились сразу после того, как Кабмин запретил УЗ продавать лом в обход системы "Прозорро" - потому что эта схема, по всем признакам, содержала коррупционные риски.