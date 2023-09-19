"Укртютюн" отмечает, что изъятие из оборота акцизных марок старого образца не имеет основания, ведь это не повлияет на уменьшение доли нелегальных табачных изделий.

Украинская ассоциация производителей табачных изделий "Укртютюн" обращается в Кабинет Министров Украины с призывом не изымать из обращения акцизные марки старого образца, полученные от ГНС до 1 сентября 2023 г.

Изъятие таких марок противоречит законодательству Украины, согласно которому, в случае изменения образца акцизной марки, уже закупленные марки предыдущего образца применяются в производстве табачных изделий до их полного использования.

"Укртютюн" отмечает, что изъятие из оборота акцизных марок старого образца не имеет основания, ведь это не повлияет на уменьшение доли нелегальных табачных изделий. По данным "KANTAR Украина", по состоянию на июнь 2023 года доля нелегальных сигарет в Украине составляла 19,5%. При этом около двух третей нелегального рынка – это продукция без каких-либо акцизных марок.

Видео дня

Ассоциация считает, что попытка воплотить такое решение правительства будет иметь крайне негативные последствия для индустрии, бизнес-среды, инвестиционной привлекательности Украины и налоговых поступлений. Также эта инициатива не окажет никакого влияния на динамику нелегального рынка табачных изделий, который находится вне правового поля, а лишь исказит легальный рынок, создав искусственные изъятия легальной продукции.

Кроме этого "Укртютюн" отмечает, что принудительное изъятие марок старого образца процедурно невозможно и никоим образом не предусмотрено действующим законодательством, поскольку легально произведенная продукция уже находится в розничной торговле по всей территории Украины. Такой шаг приведет лишь к неоправданным потерям для легального бизнеса - для производителей, оптовых торговцев и ритейла.

Генеральный директор Ассоциации "Укртютюн" Наталья Фесюн: "Мы неоднократно предоставляли правительству предложения по комплексу мер, направленных на противодействие нелегальной торговле табачными изделиями. Обращали внимание на алогичность изменения образца акцизной марки на табачные изделия в вышеописанной ситуации и коррупциогенную составляющую, которая традиционно является доминирующей при принятии соответствующих решений. Взамен правительство задумывается над тем, чтобы довести свои ошибочные решения до полного абсурда, создавая искусственные проблемы легальному бизнесу и полностью игнорируя нелегальный рынок".

В Украинскую ассоциацию производителей табачных изделий "Укртютюн" входят крупнейшие производители табачных изделий на рынке Украины: ЧАО "Филип Моррис Украина", АО "Джей Ти Интернешнл Компани Украина", ПАО "Джей Ти Интернешнл Украина", ЧАО "АО "Табачная компания B.A.T - Прилуки", Пзии "Империал Тобако Юкрейн", ЧАО "Империал Тобакко Продакшн Украина".