Такие показатели стали возможными за счет благоприятной конъюнктуры и повышения эффективности управления на предприятиях.

Украинские металлургические предприятия, в том числе и группа компаний «Метинвест», рассчитывают по итогам первого полугодия 2021 года в 5-7 раз увеличить налоговые отчисления в бюджеты всех уровней.

Об этом говорится в сюжете «5 канала».

«Когда мы с вами говорим о результатах работы металлургической отрасли, которая значительно улучшилась – резко вырос общий объем платежей в бюджеты разных уровней. Налог на прибыль должен вырасти за первое полугодие в 5-6 раз, и увеличились платежи в местные бюджеты», – заявил член «Экономического дискуссионного клуба» Олег Пендзин.

В частности, группа «Метинвест» по результатам первой половины 2021 года рассчитывает нарастить уплату налога на прибыль более чем в 7 раз, пересекая отметку в 10 млрд грн.

Как отметили в группе «Метинвест», такие показатели будут достигнуты за счет благоприятной конъюнктуры на внешних рынках, а также повышения эффективности управления на предприятиях, работающих исключительно в правовом поле.

«На сегодня работать «в темную» – это вредить себе и своему бизнесу. Мы видим активный выход особо крупных предприятий, работающих на экспорт, из «тени» – и максимальную их легализацию в части мировой экономики. Поэтому металлурги как раз относятся к тем предприятиям, которые работают максимально легально», – добавляет эксперт.

Напомним, по итогам 2020 года «Метинвест» нарастил уплату фискальных отчислений до более чем 22 млрд грн. На сегодняшний день он является одним из крупнейших плательщиков налогов в Украине.

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Автор: Иван Бойко