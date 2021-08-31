Также на выплату имеют право нетрудоспособные родственники покойного пенсионера, которые были на его иждивении / фото УНИАН Владимир Гонтар
Украинцы смогут получить недополученные пенсии своих покойных родственников, которе были им начислены до дня смерти.
Об этом на Facebook сообщил "Пенсионный курьер".
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Кто имеет право на выплату:
Выплату могут получить члены семьи покойного пенсионера, которые проживали вместе с ним.
Также на выплату имеют право нетрудоспособные родственники покойного пенсионера, которые были на его иждивении.
К близким родственникам покойного пенсионера могут относиться:
- отец (мать), если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста;
- дети не достигшие 18 лет (или старше, если они стали лицами с инвалидностью до достижения 18 лет);
- муж (жена), а в случае их отсутствия – один из родителей, брат или сестра умершего кормильца независимо от возраста и трудоспособности, если он (она) не работают и заняты уходом за ребенком покойного до достижения им 8 лет.
- В случае отсутствия таких членов семьи, выплата, которая принадлежала пенсионеру, войдет в состав наследства.
Когда нужно подавать заявление:
Заявление о выплате средств нужно в течение шести месяцев с момента смерти пенсионера.
В случае, если родственники не подадут заявление, выплата, которая принадлежала пенсионеру, войдет в состав наследства.
Накопительные пенсии: что необходимо знать
- Кабинет министров планировал в 2021 году начать внедрение в Украине накопительной пенсионной системы.
- Премьер Шмыгаль заявил, что запуск в Украине накопительной пенсионной системы в ближайшие 10-15 лет позволит привлечь инвестиционный ресурс в размере до 50 млрд долл.
- В июле этого года Кабинет министров утвердил Национальную комиссию по ценным бумагам и фондового рынка в качестве органа лицензирования в системе накопительного пенсионного обеспечения.
- 3 августа 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что в Украине планируется введение социальных пакетов с накопительными пенсиями с 2023 года.
- 17 августа 2021 года был обнародован проект запуска накопительной пенсии.