Выплату могут получить члены семьи покойного пенсионера, которые проживали вместе с ним

Украинцы смогут получить недополученные пенсии своих покойных родственников, которе были им начислены до дня смерти.

Об этом на Facebook сообщил "Пенсионный курьер".

Кто имеет право на выплату:

Выплату могут получить члены семьи покойного пенсионера, которые проживали вместе с ним.

Также на выплату имеют право нетрудоспособные родственники покойного пенсионера, которые были на его иждивении.

К близким родственникам покойного пенсионера могут относиться:

отец (мать), если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста;

дети не достигшие 18 лет (или старше, если они стали лицами с инвалидностью до достижения 18 лет);

муж (жена), а в случае их отсутствия – один из родителей, брат или сестра умершего кормильца независимо от возраста и трудоспособности, если он (она) не работают и заняты уходом за ребенком покойного до достижения им 8 лет.

В случае отсутствия таких членов семьи, выплата, которая принадлежала пенсионеру, войдет в состав наследства.

Когда нужно подавать заявление:

Заявление о выплате средств нужно в течение шести месяцев с момента смерти пенсионера.

В случае, если родственники не подадут заявление, выплата, которая принадлежала пенсионеру, войдет в состав наследства.

Накопительные пенсии: что необходимо знать

Кабинет министров планировал в 2021 году начать внедрение в Украине накопительной пенсионной системы.

Премьер Шмыгаль заявил, что запуск в Украине накопительной пенсионной системы в ближайшие 10-15 лет позволит привлечь инвестиционный ресурс в размере до 50 млрд долл.

В июле этого года Кабинет министров утвердил Национальную комиссию по ценным бумагам и фондового рынка в качестве органа лицензирования в системе накопительного пенсионного обеспечения.

3 августа 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что в Украине планируется введение социальных пакетов с накопительными пенсиями с 2023 года.

17 августа 2021 года был обнародован проект запуска накопительной пенсии.

Автор: Елена Коваленко