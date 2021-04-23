В НБУ считают, что до конца года цены на газ установятся на уровне аналогичного периода прошлого года.

Согласно прогнозу Национального банка Украины летом 2021 года стоимость природного газа будет в два раза выше, чем в аналогичный период прошлого года.

Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ за апрель 2021 года.

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«Ожидается, что летом стоимость природного газа более чем вдвое превысит ценовые минимумы прошлогоднего лета. Поэтому вклад газа сформирует более трети годовой административной инфляции во II квартале», — ожидают в НБУ.

В то же время в Нацбанке считают, что до конца года цены на газ установятся на уровне показателей аналогичного периода прошлого года. Ожидается, что это произойдет благодаря постепенному снижению цены газа на европейских газовых хабах в течение года и усилению конкуренции на внутреннем рынке.

Также в НБУ ожидают повышения тарифов на отопление и горячую воду в 2021 году.

«Тарифы на отопление и горячее водоснабжение будут повышаться, поскольку они не корректировались в 2020 году, несмотря на подорожание газа и рост расходов на оплату труда», — говорится в прогнозе.

Подорожание тарифов в Нацбанке объясняют ростом заработных плат в сфере ЖКХ (за счет повышения минимальной зарплаты), а также других производственных расходов.

Что этому предшествовало

С 1 января 2021 года в Украине действует новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа.

Газоснабжающие компании предлагают населению Украины в январе покупать газ по цене от 6,99 до 10,8 гривни за кубометр, при этом минимальная цена выше декабрьской цены на 11%, а максимальная - на 20,5%.

Кроме того, с 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с января 2021 года повысила тарифы на услуги 43 газораспределительных компаний в среднем в 1,6 раз.

С начала января в ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на массовые протесты населения в разных регионах страны, поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.

13 января 2021 года Кабинет министров заявил о том, что будет предлагать установить для бытовых потребителей фиксированную цену на газ в размере 6,99 гривни за кубометр.

18 января, Кабинет министров установил с февраля и до конца отопительного сезона предельную цену на газ в размере 6,99 грн за куб. м для бытовых потребителей.

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Автор: Елена Коваленко