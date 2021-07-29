Налоговики считают, что визитные карточки, которые выдаются работникам на предприятиях, должны облагаться налогом.

В Украине могут ввести налог на визитные карточки, которые на предприятиях выдаются сотрудникам.

Это следует из материалов Главного управления Государственной налоговой службы во Львовской области.

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Из документа следует, что визитные карточки, которые выдаются работникам на предприятиях, должны облагаться налогом.

Визитки приравняли к доходу:

Согласно документу стоимость визитных карточек должна включаться в общий месячный доход трудящегося, с которого взимается 18% сбор.

На данный момент не известно, какие санкции ждут работодателей в случае, если они не включат стоимость визиток в налогооблагаемый доход.

Кто должен платить:

Адвокат Марина Семенова считает, что включение или невключение визиток в налогооблагаемый доход не должно заботить работника – за него сбор должен будет заплатить работодатель, сообщает Ubr.ua.

"В этом случае необходимо рассчитать количество визиток, которые выданы отдельным сотрудникам и их стоимость", – пояснила Семенова.

Согласно ценовому предложению в одной из киевских типографий, 100 визитных карточек на глянцевом картоне и плотностью 300 гр./кв. м. стоит 99 грн. Таким образом, даже если один работник в месяц будет получать от работодателя по 100 визиток, то работодателю придется дополнительно заплатить с его зарплаты 17,8 грн налога.

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Автор: Елена Коваленко