Страховой полис может вырасти в цене от 10 до 20%.

В Украине с 2021 года может подорожать обязательное страхование на авто.

Такое мнение высказал гендиректор ассоциации "Страховой бизнес" Вячеслав Черняховский, сообщает UBR.

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Отмечается, что страховой полис ОСАГО может вырасти в цене от 10 до 20%. Среди предпосылок к этому — увеличение выплат по ДТП среди страховых компаний, рост стоимости ремонта автомобилей, а также количество аварий и тяжести их последствий.

Черняховский подчеркнул, что в прошлом году полис автогражданки прибавил в цене на 18% и, возможно, в следующем году его ждет подорожание примерно на таком же уровне.

Для понимания, в январе-октябре 2019 страхование обходилось украинцам в среднем в 618 грн, а уже за аналогичные месяцы этого года — в 730 грн.

Уточняется, что за последний год возросло количество заявленных страховых событий — на 4,4%. Так, если в первые 10 месяцев прошлого года их было 113,8 тысяч, то уже в 2020-м — 118,7 тысяч. Также за указанный период увеличился средний размер страховой выплаты — от 18,1 тысяч до 19,3 тысяч.

В то же время количество составленных договоров страхования осталось на том же уровне — рост составил лишь 3,6%.

Что такое ОСАГО

Полис ОСАГО является обязательным страхованием для всех автомобилистов в Украине. Такое страхование не защищает самого водителя и его машину: оно понадобится, если его пользователь станет виновником аварии (для выплат пострадавшей стороне).

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Автор: УНИАН