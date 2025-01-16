Инвестиции будут направлены на инфраструктуру, энергетику, продовольствие.

Европейский банк реконструкции и развития планирует инвестировать в Украину 1,5 миллиарда евро. Полномасштабное вторжение Российской Федерации опустошать украинское государство.

"Инфраструктура и энергетическая безопасность - два главных приоритета, затем идет частный сектор и устойчивость в сфере продовольственной безопасности", - цитирует Арвида Туэркнера, управляющего директора ЕБРР по Украине и Молдове, издание Bloomberg.

В прошлом году лондонский банк инвестировал в Украину рекордную сумму - почти 2,4 миллиарда евро. ЕБРР сосредоточил финансирование в сфере энергетики на децентрализованных малых генерирующих мощностях, чтобы помочь обеспечить бесперебойное энергоснабжение населения и предприятий.

Видео дня

Постоянные ракетные обстрелы и атаки беспилотников со стороны России нанесли ущерб генерирующим мощностям, что привело к отключениям электроэнергии в Украине.

Хотя ЕБРР предоставлял кредиты украинским государственным компаниям более 50% его инвестиций в прошлом году было направлено в частный бизнес, сказал Туэркнер. По его словам, в 2025 году эта доля останется примерно на том же уровне, поскольку банк видит "хорошие перспективы развития сельскохозяйственного сектора", который играет центральную роль в украинской экономике.

Он отметил, что Украина должна добиться прогресса в борьбе с коррупцией и проведении судебной реформы для улучшения инвестиционного климата, поскольку "есть надежда", что восстановление может начаться в этом году после прекращения огня или заключения мирного соглашения.

"Реформы очень важны, и мы хотим помочь, насколько это возможно", - сказал он, добавив, что украинское правительство добилось "очень многого", несмотря на войну.

Финансирование Украины - заявление Зеленского

Президент Владимир Зеленеский отметил, что благодаря международным партнерам Украина обеспечена финансами на 2025 год. Он напомнил, что партнеры сделали важные шаги по 50 миллиардам, также Киев получили 20 миллиардов от США.

Вас также могут заинтересовать новости: