Президент подчеркнул, что Украина будет делать все, чтобы в следующем году стать сильной, и тогда будет готова к дипломатии.

Благодаря международным партнерам Украина обеспечена финансами на следующий, 2025-й, год.

На сайте президента Украины сообщается, об этом глава государства Владимир Зеленский заявил в Брюсселе после встречи с лидерами, главами правительств и другими представителями стран Европы.

В частности, на встрече присутствовали: федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Нидерландов Дик Схооф, президент Польши Анджей Дуда, Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, президент Европейского совета Антониу Кошта, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми и министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

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Глава государства поблагодарил всех присутствующих за неизменную и всестороннюю поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.

В то же время, ключевой темой встречи было то, как усилить Украину и укрепить ее позиции и на фронте, и в дипломатии.

"Мы делаем все для того, чтобы Украина была сильной, для того, чтобы никто нам ничего не навязывал, и я думаю, что все у нас получается", - сообщил Зеленский.

Также обсуждалось, в частности, усиление украинской ПВО для защиты городов и критической инфраструктуры.

"Тем разговора очень много. Они важны. Есть сенситивные вещи: зима, энергетика - надо нам защищать. Нам сейчас срочно нужны 19 систем противовоздушной обороны для того, чтобы защищать распределительные станции - по чему целится ежедневно Российская Федерация", - подчеркнул Зеленский.

Особое внимание на встрече уделили комплектованию украинских бригад по примеру Франции и инвестициям в производство украинского оружия по примеру Дании. Президент призвал всех других партнеров участвовать в этих инициативах.

"Сильная позиция Украины - усиление нашей армии и нашей экономики. По экономике, мне кажется, партнеры сделали важные шаги по 50 миллиардам, также мы получили 20 миллиардов от США. Мы обеспечены финансами на следующий год. Я считаю, что это также усиливает Украину", - подчеркнул президент.

Вместе с тем, Зеленский поблагодарил Италию и Великобританию за следующие пакеты поддержки, о которых Джорджа Мелони и Дэвид Ламми объявили во время встречи.

Война в Украине - заявления Зеленского

10 декабря президент Владимир Зеленский отметил, что с дополнительными 10-12 зенитно-ракетными системами Patriot Украина сможет полностью закрыть свое небо для российских ракет. Поставку этих ЗРК можно оплатить замороженными активами России. Президент Украины не понимает, почему страны Запада не могут использовать не менее 30 млрд долларов на усиление украинской ПВО из российских обездвиженных активов.

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