По словам Марченко, страна не может себе позволить потерять эти средства.

Украина рискует потерять более 2 миллиардов долларов кредитного финансирования из-за решения Конституционного суда об отмене статьи о недостоверном декларировании.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины со ссылкой на министра финансов Сергея Марченко.

"Сейчас сверхважные для государства достижения и договоренности под угрозой срыва. Имею оценки руководящего звена Всемирного банка по решению КСУ относительно е-деклараций. Там считают, что Украина нарушает свои обязательства. Это ставит под угрозу все проекты банка с Украиной. В общем, речь идет о 2,23 миллиарда долларов", - сказал министр.

Марченко отметил, что развитие в Украине антикоррупционной инфраструктуры является ключевым условием для получения кредитов, начиная с 2014-го года.

"Развитие в Украине антикоррупционной инфраструктуры - ключевое условие всех международных финансовых программ, начиная с 2014-го года. Любую попытку заблокировать антикоррупционные реформы наши партнеры считают черной меткой. И это справедливое видение. Ведь мы согласились на такие условия и эти реформы соответствуют запросу общества. Именно это, собственно, позволило нам достичь благоприятных договоренностей и получить доверие партнеров", - сказал министр.

Марченко напомнил, что Украина в этом году получила несколько внешних кредитов: 2,1 миллиарда долларов от МВФ и 500 миллионов евро от ЕС.

"В этом году Украина получила 2,1 миллиарда долларов от МВФ и 500 миллионов евро макрофинансовой помощи от ЕС. В то же время, согласно программе сотрудничества с МВФ, госбюджет будет выполнен полностью при условии получения 6,2 миллиарда долларов заимствований от официальных кредиторов. То есть пока есть фискальный разрыв в 3,5 миллиарда долларов, который должны профинансировать. Страна не может себе позволить потерять эти средства", - подчеркнул министр.

Что этому предшествовало

Конституционный суд Украины 27 октября отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование.

Кроме статьи о недостоверном декларировании, КСУ признал неконституционной проверку электронных деклараций и отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

29 октября президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона №4288, которым предлагается прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагается безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (не создающим правовых последствий), вынесенным судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов".

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Автор: Богдан Слуцкий