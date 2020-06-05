Дыра в бюджете и соцвыплаты: глава Минфина рассказал, на что пойдет кредит МВФ

По словам главы Минфина, нынешний дефицит бюджета составляет около 8% ВВП.

Кредит Международного валютного фонда позволит перекрыть дефицит госбюджета Украины и профинансировать предусмотренные в нем социальные расходы в полном объеме.

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Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире одного из украинских телеканалов.

"Мы видим возможности, получив средства МВФ, профинансировать дефицит бюджета, который составляет около 8% ВВП, и эти средства пойдут в том числе на выплату пенсий, зарплат, на выплату врачам зарплат. Вместе с кредитом МВФ мы получим макрофинансовую помощь Еврокомиссии на 1,2 миллиарда евро плюс 0,5 миллиарда евро, далее мы получим кредит Всемирного банка на сумму около 1 миллиарда долларов США", - сказал Марченко.

Он также отметил, что средства от МВФ были заложены в бюджете и правительство на них рассчитывает, получение этих средств позволит спокойно пройти сложный для страны период.

"Сказать, что эти средства идут только на выплату долгов, нельзя. Они покрывают наши потребности, которые мы уже должны профинансировать... Мы спокойно пройдем этот период, который достаточно сложный", - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, Украина и МВФ достигли договоренности по программе сотрудничества на 18 месяцев, в течение которых Украина получит кредит в общем размере 5 миллиардов долларов сроком на 5 лет.

Совет директоров Международного валютного фонда рассмотрит вопрос старта новой программы сотрудничества с Украиной 9 июня.

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