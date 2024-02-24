Средства из Украинского фонда объемом 50 млрд евро будут поступать в течение четырехлетнего периода.

В марте Украина получит от Европейского Союза первый транш на сумму 4,5 млрд евро из "Украинского фонда" общим объемом 50 млрд евро. Об этом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сказала на пресс-конференции в Киеве.

Президент ЕК напомнила, что было решено создать Украинский фонд объемом 50 млрд евро на четырехлетний период.

"Это дополнительно к 88 млрд евро, которые на данный момент уже переданы Украине с начала войны. Первая выплата на сумму 4,5 млрд евро поступит в марте. Далее мы продолжим устойчивое движение поддержки на следующие четыре года. Это поддержит ваши реформы и дорожную карту инвестиций Украинский план", - сказала фон дер Ляйен.

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50 миллиардов евро для Украины от Евросоюза

Как сообщал УНИАН, 1 февраля главы государства и правительств стран-членов Европейского Союза приняли единогласное решение о создании Украинского Фонда объемом в 50 млрд евро для макрофинансовой бюджетной поддержки Украины в течение 2024-2027 годов.

Общий бюджет в 50 миллиардов евро будет распределен на 33 миллиарда в кредитах и 17 миллиардов в грантах. Эти деньги будут предоставлять на реализацию контректных пунктов "Украинского плана" реформ и проектов по восстановлению инфраструктуры, который должен составить украинский Кабмин.

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