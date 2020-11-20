Стороны обсудили укрепление финансового сотрудничества и процесс проведения реформ в Украине.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел сегодня, 20 ноября, встречу в формате видео-конференции с директором Европейского департамента Международного валютного фонда Альфредом Каммером.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

"Стороны обсудили укрепление финансового сотрудничества, процесс проведения реформ в Украине и выполнения структурных "маяков", предусмотренных в Меморандуме Украины с МВФ по программе Stand-by", - сказано в сообщении.

По словам Шмыгаля, сотрудничество с МВФ является маркером стабильности для Украины и всей международной финансово-банковской системы.

"Поддержка Международного валютного фонда - это маркер стабильности для Украины, всей международной финансовой среды и банковского рынка", - цитирует премьер-министра пресс-служба Кабмина.

Читайте такжеУкраину может ждать технический дефолт и "апокалиптический сценарий" в 2021 году - нардеп

По данным пресс-службы, Шмыгаль также выразил надежду, что МВФ даст позитивный сигнал о поддержке договоренностей между Украиной и Европейской комиссией для выплаты очередного транша макрофинансовой помощи в ближайшее время.

Украина и МВФ: новости

9 июня 2020 года Совет директоров Международного валютного фонда утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 млрд SDR (около 5 млрд долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой программы сотрудничества Украины и Фонда в размере 2,1 млрд долларов. Министерство финансов планирует получить второй транш по этой программе до конца текущего года. Министерство финансов планирует получить второй транш по новой программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом до конца текущего года.

22 октября 2020 года глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко в ходе брифинга заявил, что неопределенности в отношениях Украины с Международным валютным фондом нет.

18 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой, в котором сообщил, что Украина выполнила все "структурные маяки", предусмотренные для пересмотра программы Международного валютного фонда.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Богдан Слуцкий