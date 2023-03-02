В 2022-м парламент 14 раз вносил изменения в бюджет. В большинстве случаев - из-за военных нужд.

Рада и Кабмин нарабатывают комплексные изменения в государственный бюджет относительно потребностей обороны. Кабинет министров должен подать их на рассмотрение парламента до конца марта. Об этом заявила председатель комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа в интервью украинским СМИ.

Она рассказала о необходимости увеличить расходы на закупку беспилотников, на так называемую армию дронов.

"Есть амбициозные планы по производству дронов в Украине. Поэтому это у нас первоочередная потребность. Здесь речь идет о 30 млрд грн. принципиальная поддержка этого есть. Из Резервного фонда выделены первые 10 млрд грн. Относительно средств из бюджета – будем искать источники. У нас станет больше понимания наших финансовых возможностей после того, как определимся с программой сотрудничества с МВФ", – заявила Пидласа.

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Нардеп также напомнила, что в прошлом году парламент 14 раз вносил изменения в бюджет. В большинстве случаев - из-за военных нужд. "В 2023 году, вероятно, тоже еще не раз к этому вернемся", – подытожила она.

Напомним, 24 февраля 2023 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 8399 об увеличении расходов государственного бюджета на 5,5 млрд грн - это первые изменения в госбюджет-2023.

3 ноября 2022 года парламент принял государственный бюджет Украины на 2023 год.

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