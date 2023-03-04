Президент назвал важным правительственное решение об утверждении государственной антикоррупционной программы.

В марте правительство подготовит и подаст для принятия Верховной Радой изменения в государственный бюджет, которые нужны громадам для бюджетной устойчивости.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в видеообращении. По его словам, сегодня во Львове состоялось заседание Конгресса местных и региональных властей Украины.

"Это было сегодня очень представительное собрание. Были руководители центральных и местных органов власти, представители государственной власти и местных громад. Со всей нашей страны - всех регионов, всех частей. Главные вопросы - безопасность, энергетика, социальная защита, финансовые вопросы. Антикоррупция. Все, что нужно для большей прочности наших институтов и для большей безопасности наших людей - во всех смыслах слова "безопасность", - отметил он.

Видео дня

Зеленский добавил, что на Конгрессе договорились, что уже в марте Кабмин "подготовит решения, которые нужны нашим общинам для бюджетной устойчивости". "Соответствующие изменения в закон о государственном бюджете Украины будут предложены Верховной Раде", - отметил он.

Президент также напомнил, что сегодня же Кабмин утвердил государственную антикоррупционную программу. "Это системные шаги, которые дадут государству больше прозрачности, а обществу – больше возможностей для взаимодействия с государством". - подчеркнул глава государства.

Борьба с коррупцией - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 марта, правительство Украины утвердило государственную антикоррупционную программу. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, программа содержит мероприятия, направленные на повышение эффективности системы предотвращения коррупции в различных сферах общественной жизни, формирование негативного отношения к коррупции в обществе и обеспечение неотвратимой ответственности за коррупцию.

Ранее на Мюнхенской конференции Зеленский отметил прогресс усилий Кабмина по антикоррупционному вопросу и заявил, что коррупции в государстве осталось не так много. Тогда он пообещал, что вскоре украинская антикоррупционная система станет одной из самых мощных в Европе.

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