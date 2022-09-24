За його словами, бізнесмен робив те саме, що й на перших турах переговорного політичного процесу.

Російський мільярдер Роман Абрамович брав участь у переговорах між Україною та Росією щодо обміну військовополоненими як модератор процесу.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі "24 каналу".

"Безумовно, Абрамович брав участь як модератор процесу. Тобто він те саме робив, що на перших турах переговорного політичного процесу", - пояснив Подоляк.

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За словами радника голови ОП, російський мільярдер був посередником-модератором переговорного процесу і дозволяв сторонам вести об'єктивний діалог.

Більш детальні подробиці щодо переговорів Подоляк не зміг розголосити.

"Ви ж бачите, що на момент обміну взагалі нам вдалося зробити так, що про цей переговорний процес не було жодного слова. Тому це можна було довести до фіналу", - підсумував він.

Обмін українських військовополонених: що відомо

Як повідомляв УНІАН, Україна повернула з російського полону 215 захисників. Обміняти вдалось 124 офіцерів та п'ятьох найбільш відомих командирів - Героя України Дениса Прокопенка "Редіса" з "Азова", Сергія Волинського "Волину" з 36-ї бригади морської піхоти, Святослава Паламара ("Азов"), Олега Хоменка ("Азов"), Дениса Шлегу з Нацгвардії України, Героя України Євгенія Бову.

Також повернулися з полону Катерина Поліщук ("Пташка") й вагітні військовослужбовиці - Мамонова Мар’яна, Шумовецька Яна та Черненькая Анастасія.

Україна обміняла 200 наших героїв на Віктора Медведчука, який вже дав усі можливі свідчення слідству. А 5 командирів - на 55 російських полонених.

Днями стало відомо, що Абрамович від Росії вів переговори з принцом Саудівської Аравії Мохаммедом бен Салманом у межах підготовки обміну військовополоненими між Україною та РФ. Він також зустрічав іноземних бійців, які воювали на українській стороні.

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