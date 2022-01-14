Представитель банка в итоге пообещал разобраться в ситуации.

Клиентка "Ощадбанка" заявила, что у нее при переводе денег с карты списали сумму дважды, несмотра на то, что код подтверждения в смс пришел один раз.

Об этом она написала в отзыве на сайте "Минфин".

Женщина утверждает, что сделала выписку смс от сотового оператора и пришла в отделение банка в Харькове, но заявление у нее там принимать якобы отказались - сказали ехать в Киев. Мол, заявление нужно писать там лично, поскольку карта открывалась в столице, хотя выдавали ее в Харькове.

"Получается, открывать можно и без меня в другой области, а как какие-то проблемы, то отказываются обслуживать. Написала письмо в службу поддержки, получила ответ заказным письмом, в котором меня опять пригласили в Киев. Это в век информационных технологий - Ощадбанк в каменном веке, они не могут отсканировать и передать в Киев моё заявление. Воруют деньги, понимая, что стоимость такой поездки и время потраченное на неё будут больше!", - возмутилась клиентка.

Представитель банка в ответ на отзыв пообещал проверить, каким образом можно решить сложившуюся ситуацию и предоставить обратную связь в ближайшее время.

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