В банке напомнили, что погасить "несуществующий кредит" - невозможно.

Государственный "Ощадбанк" обвинили в списании со счета клиента его пенсионных средств.

Об этом идет речь в отзыве на профильном сайте "Минфин".

"Проинформировать клиента о проведенной транзакции банк "забыл". На вопрос, куда и на каком основании были "угнаны" средства, по "горячей линии" ответили, мол погашение кредита после чего сняли еще оплату за то, что посмотрели остаток на счету, хотя об этом никто не просил. Счет в банке - пенсионный, кредитов никаких не бралось. На судебные заседания представители банка не являются. Все…", - пишет автор публикации.

В ответ представитель банка напомнил, что невозможно погасить кредит, которого не существует, и попросил предоставить контактные данные.

"Ситуацию проверим и дадим обратную связь", - заверил сотрудник "Ощада".

В комментариях автор жалобы уточнил, что речь идет о пенсии переселенца, поэтому сменить банк на другой в данном случае невозможно.

Другие детали инцидента в отзыве не уточняются.

Отметим, ранее жительница Черкасс возмутилась условиями обслуживания в государственном банке, рассказав об инциденте, произошедшем с ее матерью-пенсионеркой.