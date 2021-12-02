Купить книги можно будет сразу после старта программы 19 декабря.

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Правительственная команда провела переговоры с представителями сферы культуры, в частности, Института книги и Ассоциации книгоиздателей и книгораспространителей. По итогам приняли решение добавить книги в программу "єПідтримка".

"Проанализировали потери от карантина в книгоиздании, по результатам решили, что потратить 1000 грн на приобретение книг можно будет с самого начала программы", — отметила Свириденко.

Деньги за вакцинацию: что пообещал Зеленский

15 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы, сделавшие две прививки от коронавируса, смогут получить через приложение "Дия" тысячу гривен. Выплаты будут происходить в рамках новой программы поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики, получившей название "єПідтримка".

Программа стартует 19 декабря, до конца года на нее будет выделено около 3 млрд гривен и столько же – в начале 2022 года.

Программа будет действовать до 18 декабря 2022 года. За это время воспользоваться тысячей гривен смогут все граждане Украины, получившие две дозы вакцины за весь период проведения вакцинации (т.е. прививавшиеся с февраля 2021 года).

Деньги будут выплачиваться на бесплатные виртуальные карты в приложении "Дия". Их можно будет потратить на приобретение абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров и т.д. или купить билеты на поездки внутри страны. В программе примут участие более 6000 предприятий в сферах культуры, спорта и пассажирских перевозок, их перечень пока неизвестен.

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Автор: Анастасия Печенюк