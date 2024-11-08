В НБУ прогнозируют, что тарифы останутся неизменными в течение следующего года.

Национальный банк Украины ожидает, что в 2025 году тарифы на газ, отопление и снабжение горячей водой пересматриваться не будут. Однако с 2026 года тарифы придется постепенно повышать. Об этом говорится в "Инфляционном отчете" Национального банка Украины за октябрь 2024 года.

"НБУ ожидает, что в течение 2024-2025 годов действующие тарифы на газ, отопление и снабжение горячей водой не будут пересматриваться. Однако учитывая сложную ситуацию в энергетике прогнозируется, что с 2026 года начнется постепенное приведение этих тарифов к их экономически обоснованным уровням", - говорится в отчете.

Отмечается, что неопределенность со сроками и величиной корректировки тарифов, прежде всего энергетических, является отдельным риском для прогноза инфляции. В случае быстрого повышения стоимости энергоносителей или других тарифов в ЖКХ сформируется дополнительный вклад в показатель инфляции, также возникнут потребности в увеличении субсидий для населения.

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В НБУ также отмечают, что длительная отсрочка решений по повышению тарифов на услуги ЖКХ приведет к более низкому уровню инфляции, но будет накапливать квазифискальные дисбалансы и ухудшать финансовое состояние государственных энергокомпаний.

"Это будет усиливать риски нестабильности на энергетическом рынке, ухудшать инвестиционный потенциал отрасли, тогда как ценовое давление будет отложено на будущее", - добавили в НБУ.

Тарифы в Украине: последние новости

6 ноября народный депутат Богдан Кицак заявил, что тарифы на электроэнергию в Украине могут вырасти до 6,5 грн/КВт-ч. По его словам, это будет долговременная процедура постепенного повышения тарифов.

В октябре председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что в Украине могут вырасти тарифы на электроэнергию, горячую воду и газ.

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