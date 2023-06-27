Юрий Гусев уходит из государственного концерна "Укроборонпром", который он возглавлял более двух с половиной лет. Его место займет 31-летний руководитель Харьковского завода имени Малышева Герман Сметанин. И хотя ни в пресс-службе концерна, ни в профильном министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности об этих кадровых изменениях пока официально не сообщают, однако надежные источники утверждают, что правительство приняло соответствующие решения еще в минувшую субботу.

Учитывая, что в состоянии полномасштабной войны с Россией отечественный оборонный комплекс является критически важной составляющей победы, возникает много вопросов относительно замены руководителя Государственного концерна.

Стоит напомнить, что в декабре 2020 года, сразу после своего назначения, Гусев пообещал провести масштабную реформу оборонно-промышленного комплекса страны. Более того, в течение 12 месяцев он планировал ликвидировать концерн и реорганизовать его в ходинговые компании. Понятно, что ничего из перечисленного за эти годы так и не было сделано. Конечно, были на это и объективные причины, ведь Верховная Рада долго не принимала необходимый законопроект, а после российского вторжения на нашу землю стало не до реформ.

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Кстати, положительные результаты у концерна действительно были

Только в конце марта 2023 года правительство приняло решение о преобразовании "Укроборонпрома" в АО "Украинская оборонная промышленность", однако пока сведений о регистрации соответствующего акционерного общества и о других шагах на пути реорганизации не было. Стоит также напомнить, что месячный оклад Гусева на посту руководителя концерна осенью 2021 года составлял 395 тысяч гривень. Достаточно большие средства по сравнению со скромными результатами.

Кстати, положительные результаты у концерна действительно были. Отечественные оборонные предприятия даже под ракетными и пушечными обстрелами захватчиков с первых дней войны достаточно эффективно выполняли ремонт военной техники и тем самым внесли свой вклад в отражение первой волны вражеских атак. Также были налажены с нуля новые линии по производству боеприпасов советских калибров, которые сейчас значительно увеличили объемы работы.

Одной из главных претензий к руководству концерна является то, что отечественная "оборонка" так и не смогла наладить массовое производство беспилотников

Однако это вряд ли удовлетворяет все сегодняшние потребности государства, которое почти полтора года отражает жестокую агрессию оккупантов. Понятно, что россияне атаковали значительную часть предприятий отрасли своими ракетами и дронами, поэтому вряд ли можно ожидать массового производства бронетехники. Однако есть оружие, которое однозначно может изменить ход войны.

Одной из главных претензий к руководству концерна является то, что отечественная "оборонка" так и не смогла наладить массовое производство беспилотников. Особенно странно это выглядело на фоне постоянных обстрелов Украины "шахедами". То есть, Иран, находясь под санкциями десятки лет, смог их создать, а страна, которая по кадровому и техническому потенциалу точно не уступает иранцам, пока пасет задних.

Вероятно, именно в ответ на эти атаки в октябре 2022 года в "Укроборонпроме" заявили, что завершают разработку отечественного ударного беспилотника, который сможет лететь на 1000 километров. А неделю назад в соцсетях появилось совместное фото Гусева с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и командующим воздушных сил ВСУ Николаем Олещуком после успешного применения этого дрона. Было ли это пиар-акцией перед увольнением, действительно ли Украина все же смогла наладить производство важного современного оружия – увидим в ближайшее время.

Что касается нового главы концерна, то о нем пока известно не так много

Еще одним проваленным направлением "Укроборонпрома" стало производство отечественных ракет, которые могут бить на сотни километров вглубь вражеской территории. В марте-апреле по поручению Гусева подразделения безопасности пытались установить причины невыполнения ракетной программы, после чего доложили об этом Минстратегпрому и Департаменту контрразведки СБУ. Опять же, об этих проверках "Укроборонпром" сообщил лишь 26 июня, то есть, уже после того, как появилась информация о смене руководства концерна. Как и в случае с дронами, возникает вопрос: почему Украина, имея полный цикл производства ракет, до сих пор полагается лишь на добрую волю западных партнеров, чтобы те дали нам более дальнобойные средства?

Тяжелые времена требуют неординарных личностей

Наверное, сами эти факторы стали решающими как для президента, так и для правительства. Что касается нового главы концерна, то о нем пока известно не так много. После окончания университета Герман Сметанин работал инженером-конструктором в Харьковском конструкторском бюро имени Морозова, после этого – на Львовском бронетанковом заводе. Далее стал директором производства на заводе имени Малышева. Уже в 28 лет он возглавил Харьковский бронетанковый завод, а затем почти сразу стал генеральным директором завода имени Малышева. Если принять во внимание, что индустриальный Харьков россияне обстреливают почти ежедневно, то Сметанин действительно должен был сделать что-то неординарное в таких условиях, чтобы заинтересовать руководство государства.

Поэтому возникает вопрос, сможет ли 31-летний руководитель наладить процессы в огромном концерне, чтобы существенно увеличить производство современного вооружения и помочь нашей героической армии. Кроме этого, теперь он будет ответственным за реформирование оборонной отрасли. И это нужно будет делать не в родном Харькове, где были какие-не-какие связи. Хотя, возможно, это будет очередная удачная ступенька в карьере талантливого менеджера. Тяжелые времена требуют неординарных личностей.

Дмитрий Шварц