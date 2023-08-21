Как оформить субсидию через Дию для ВПО.

Жилищная субсидия в Украине доступна для переселенцев, и внутренне перемещенные лица могут подать заявление на назначение такой льготы.

В Министерстве социальной политики объяснили, положена ли субсидия для ВПО. Так, внутренне перемещенные лица, которые не зарегистрированы, но фактически проживают в жилом помещении без заключения договора аренды, могут получать субсидию.

"В таком случае к заявлению о назначении субсидии необходимо добавить документы, подтверждающие проживание по фактическому адресу домохозяйства (справка о взятии на учет внутренне перемещенного лица)", - отметили в министерстве.

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Для получения субсидии переселенцы могут обратиться в один из указанных органов:

уполномоченное должностное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующего территориальной громады;

центр предоставления административных услуг (ЦНАП);

сервисный центр Пенсионного фонда.

Как оформить субсидию для ВПО через Дию

Жилищная субсидия переселенцам оформляется и в электронной форме, сделать это можно с одним из сервисов:

портал Дия;

веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины;

мобильное приложение Пенсионного фонда Украины.

Какие документы нужны для получения субсидии

заявление о назначении субсидии;

декларация о доходах и расходах, в которой, в частности, декларируется состав домохозяйства;

паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);

справка о ВПО.

Субсидия ВПО 2023: что известно

В декабре 2022 года министр социальной политики Оксана Жолнович объяснила украинцам, что будет с жилищными субсидиями в 2023 году. Глава Минсоцполитики напомнила, что субсидии могут получить все люди, расходы которых на коммуналку превышают 10 или 15% доходов.

Украинцы, которые приютили у себя дома внутренних переселенцев и получали за это компенсацию оплаты коммунальных услуг (450 грн за человека в неотапливаемый сезон, 900 грн – в отопительный), могут рассчитывать на дальнейшее получение ранее назначенной субсидии – сумма такой компенсации на это не влияет.

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