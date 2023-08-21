Жилищная субсидия в Украине доступна для переселенцев, и внутренне перемещенные лица могут подать заявление на назначение такой льготы.
В Министерстве социальной политики объяснили, положена ли субсидия для ВПО. Так, внутренне перемещенные лица, которые не зарегистрированы, но фактически проживают в жилом помещении без заключения договора аренды, могут получать субсидию.
"В таком случае к заявлению о назначении субсидии необходимо добавить документы, подтверждающие проживание по фактическому адресу домохозяйства (справка о взятии на учет внутренне перемещенного лица)", - отметили в министерстве.
Для получения субсидии переселенцы могут обратиться в один из указанных органов:
- уполномоченное должностное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующего территориальной громады;
- центр предоставления административных услуг (ЦНАП);
- сервисный центр Пенсионного фонда.
Как оформить субсидию для ВПО через Дию
Жилищная субсидия переселенцам оформляется и в электронной форме, сделать это можно с одним из сервисов:
- портал Дия;
- веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины;
- мобильное приложение Пенсионного фонда Украины.
Какие документы нужны для получения субсидии
- заявление о назначении субсидии;
- декларация о доходах и расходах, в которой, в частности, декларируется состав домохозяйства;
- паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);
- справка о ВПО.
Субсидия ВПО 2023: что известно
В декабре 2022 года министр социальной политики Оксана Жолнович объяснила украинцам, что будет с жилищными субсидиями в 2023 году. Глава Минсоцполитики напомнила, что субсидии могут получить все люди, расходы которых на коммуналку превышают 10 или 15% доходов.
Украинцы, которые приютили у себя дома внутренних переселенцев и получали за это компенсацию оплаты коммунальных услуг (450 грн за человека в неотапливаемый сезон, 900 грн – в отопительный), могут рассчитывать на дальнейшее получение ранее назначенной субсидии – сумма такой компенсации на это не влияет.