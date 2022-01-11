Эксперты считают, что сильный доллар будет означать слабую гривню.

В 2022 году курс доллара будет зависеть от отопительного сезона и цен на газ.

Об этом сообщает "НВ Бизнес".

Как пишет издание, по мнению экспертов в начале года на курс валюты будет влиять необходимость покупать газ, чтобы пройти отопительный сезон.

Кроме того, аграрии начнут пополнять запасы ГСМ и удобрений. Таким образом, отток валюты в начале года может спровоцировать краткосрочное ослабление гривни.

Как отмечает трейдер группы ICU Виталий Сивач, если программы монетарного стимулирования ФРС США и ЕЦБ свернут слишком быстро, на глобальных рынках начнется падение цен на большинство рискованных активов.

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"Эта тенденция может укрепить доллар, что является плохой новостью для всех развивающихся рынков, включая и Украину. Сильный доллар будет означать слабую гривню", — подчеркнул эксперт.

Эксперты считают, что массового прихода инвесторов на рынок гривневых ОВГЗ не произойдет в силу ожидаемого усиления политических рисков, однако и резкого выхода не будет.

Курс на 11 января:

Национальный банк Украины на вторник, 11 января, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,50 грн/долл., то есть гривня осталась на уровне показателя предыдущего дня.